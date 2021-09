CATANIA-TURRIS: probabili formazioni, rossazzurri in campo senza Piccolo e Ceccarelli

Ipotesi di formazione per il match Catania-Turris, valevole per la 6ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 14:30.

Francesco Baldini deve rinunciare a Piccolo squalificato e Ceccarelli e Bianco infortunati. Nel possibile 4-3-3 di partenza, davanti al portiere Sala agirebbero Calapai (o Albertini), Ercolani, Monteagudo e uno tra Zanchi e Pinto nelle retrovie, con Rosaia (o Biondi), Maldonado e Provenzano in mediana e Russotto, Sipos e Russini in avanti. Non si esclude l’eventuale utilizzo di Biondi in attacco, difficile l’impiego dal 1′ di Greco.

Bruno Caneo ritrova il portiere Perina dopo il turno di squalifica, laddove non avrà a disposizione per la gara in terra etnea Nunziante, Lame e D’Oriano. Schierati con il 3-4-3 agirebbero Perina a protezione dei legni, Esempio, Lorenzini e Manzi in difesa, Ghislandi, Bordo (o Franco), Tascone e Varutti a centrocampo, Giannone, Santaniello e uno tra Leonetti e Sartore in attacco.

La direzione di gara è affidata al signor Stefano Nicolini della sezione AIA di Brescia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Matteo Pressato di Latina e dal IV ufficiale Giuseppe Vingo di Pisa. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport 256, online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

