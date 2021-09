SERIE C – Di Cecco (vice all. Fidelis Andria): “Catania? Bastonati al minimo errore…”

Dopo avere lasciato ufficialmente il calcio giocato all’età di 38 anni nella passata stagiona al Bitonto, scelta dettata anche da un grave infortunio riportato a febbraio (rottura del tendine d’Achille), l’ex centrocampista del Catania Domenico Di Cecco (nella foto con Dario Bergamelli, allora anch’egli calciatore rossazzurro) riparte dalla Fidelis Andria in qualità di vice allenatore. Nella stagione 2016/17 ha collezionato 19 presenze in sei mesi con un gol all’attivo tra le fila del Catania, e proprio sabato scorso è tornato al “Massimino” da avversario.

A proposito del ko riportato dagli andriesi ai piedi dell’Etna, Di Cecco ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Abbiamo analizzato per bene la partita di Catania per capire dove si è sbagliato. I ragazzi hanno compreso che in questa categoria al minimo errore ti bastonano, ma non si sono abbattuti ed ho visto in settimana voglia immediata di reagire da parte della squadra. I giocatori hanno lavorato più forte di prima, sul piano fisico anche i nuovi hanno lavorato meglio, allineandosi al livello fisico generale dei compagni”. Di Cecco, poi, relativamente al fatto di avere deciso di smettere di fare il calciatore si è così espresso: “Quest’anno ho smesso ed è completamente diverso operare all’interno di uno staff tecnico perchè devi pensare a tutto quello che c’è intorno alla squadra, lavorare 24 ore su 24, ma rappresenta una grande opportunità che sfrutterò al massimo”.

