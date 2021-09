SERIE C – Mallamo (Bari): “Dal campo sembrava che ci potessero stare due rigori per noi a Catania…”

Vince ancora il Bari. Il centrocampista biancorosso Alessandro Mallamo trova anche l’occasione per commentare alcuni episodi arbitrali riferibili alla trasferta di Catania: “Le vittorie stanno portando entusiasmo ma è ancora presto per parlare di qualcosa di grande. Sono le prime partite, dobbiamo continuare su questa strada perchè vincere aiuta a vincere ed è sempre meglio partire col piede giusto. Presunti calci di rigore negati al Bari? Sono episodi dubbi, secondo me almeno due episodi erano più rigori che meno, ma magari la valutazione dell’arbitro sarà stata corretta. E’ stata comunque positiva la reazione di squadra che abbiamo avuto quando, in occasione del contatto tra Pinto e Antenucci, siamo andati a difendere il compagno. Sono segnali importanti perchè fai vedere anche all’avversario che siamo uniti. Si tratta di aspetti che alla lunga pagano e portano risultati”.

