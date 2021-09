SERIE C: quarta giornata, le partite in programma. Catania-Bari e Palermo-Catanzaro i match clou

Oggi, domenica e lunedì squadre del girone C di Serie C in campo per la disputa delle partita valevoli per la quarta giornata. Si parte con l’anticipo tra Juve Stabia e Campobasso, poi la quasi totalità delle gare in programma verranno giocate domenica con fischio d’inizio alle 14:30. Il Foggia proverà a riscattare a Latina il passo falso casalingo con la Turris, mentre l’ACR Messina insegue la prima vittoria in campionato. Catania-Bari e Palermo-Catanzaro i match clou. Il Taranto mira a dare continuità al successo ottenuto contro il Palermo. Lunedì sera la capolista Monopoli cercherà conferme contro un Avellino che, fin qui, ha deluso le attese.

18.09. 17:30 Juve Stabia – Campobasso

19.09. 14:30 ACR Messina – Virtus Francavilla

19.09. 14:30 Catania – Bari

19.09. 14:30 Latina – Foggia

19.09. 14:30 Paganese – Taranto

19.09. 14:30 Palermo – Catanzaro

19.09. 14:30 Potenza – Monterosi Tuscia

19.09. 14:30 Turris – Picerno

19.09. 17:30 Fidelis Andria – Vibonese

20.09. 21:00 Monopoli – Avellino

