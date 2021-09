SERIE C: terza giornata, ecco le partite in programma

Si avvicina il fischio d’inizio delle partite valide per la terza giornata del girone C di Serie C. Due anticipi in programma sabato, le restanti gare verranno disputate la domenica.

Importante banco di prova per la capolista Monopoli contro l’ACR Messina. Interessante la sfida Taranto-Palermo, derby di Puglia al “Degli Ulivi” tra Andria e Francavilla. Il Catanzaro, avversario del Catania mercoledì in Coppa Italia, ospiterà un Potenza in cerca di riscatto. Esame Latina per l’Avellino, Bari alla ricerca di continuità sul campo del Picerno. Ostacolo Vibonese per la Juve Stabia di Walter Novellino, un Foggia in salute si confronterà in casa con la Turris.

11.09. 17:30 Taranto – Palermo

11.09. 20:30 Foggia – Turris

12.09. 14:30 Paganese – Catania

12.09. 17:30 Catanzaro – Potenza

12.09. 17:30 Vibonese – Juve Stabia

12.09. 20:30 Avellino – Latina

12.09. 20:30 Fidelis Andria – Virtus Francavilla

12.09. 20:30 Monopoli – ACR Messina

12.09. 20:30 Monterosi Tuscia – Campobasso

12.09. 20:30 AZ Picerno – Bari

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***