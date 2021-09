VERSO PAGANESE-CATANIA: i rossazzurri ritrovano Grassadonia due anni dopo, i precedenti col tecnico salernitano

Domenica per l’ottava volta il Catania sfiderà una squadra guidata da Gianluca Grassadonia. Il 3-0 rifilato alla Paganese nel 2015 allo stadio “Angelo Massimino” fu il primo storico confronto del Catania (in gol Calil – autore di una doppietta – e Pelagatti). Risultato probabilmente eccessivo per quanto visto sul rettangolo di gioco. In occasione del match di ritorno in campionato, Catania che invece non andò oltre il risultato di parità, a reti inviolate, in terra campana. L’esito del match consegnò la sicura permanenza in Lega Pro alla Paganese e costrinse i rossazzurri a rinviare l’appuntamento con la matematica salvezza addirittura all’ultima giornata, piegando poi la Fidelis Andria ai piedi dell’Etna.

Nella stagione 2016/17 terzo appuntamento con Grassadonia per il Catania, nuovamente vittorioso al “Massimino”. 2-1 al termine dei 90 minuti, seppure con sofferenza (marcatori Reginaldo, Paolucci e Biagianti). Il quarto round delle sfide tra Grassadonia ed il Catania si concluse invece con il primo successo del tecnico salernitano, che condusse la Paganese alla vittoria per 2-1 a Pagani (nel tabellino dei marcatori Alcibiade, Carillo – autorete – e Firenze). Ko che i rossazzurri vendicarono sportivamente il 5 agosto 2018 in Coppa Italia: Grassadonia guidava il Foggia in B, il Catania sognava il ripescaggio, poi clamorosamente non diventato realtà. Gli etnei passarono 3-1 allo “Zaccheria” (in gol Rossetti – doppietta – e Lodi per la squadra catanese, Gori per i padroni di casa). L’ex allenatore del Messina regalò un nuovo boccone amaro al Catania l’anno successivo in campionato, alla guida del Catanzaro: sonoro 3-0 al “Ceravolo” contro i rossazzurri di Cristiano Lucarelli (a segno Celiento, Tascone e l’ex Nicastro). Infine, il 18 dicembre 2019, ultimo match dell’Elefante al cospetto di Grassadonia: stavolta a Catanzaro finì 0-1, incontro deciso da Biagianti ad un quarto d’ora dal 90′.

BILANCIO SFIDE GRASSADONIA VS CATANIA

Vittorie Catania: 4

Pareggi: 1

Sconfitte Catania: 2

Gol fatti Catania: 10

Gol subiti Catania: 7

Differenza reti Catania:+3

