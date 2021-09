SIPOS: lunedì seconda panchina in campionato per la punta croata?

Cinque gare stagionali, due reti all’attivo ed altrettante panchine in maglia rossazzurra. Questo l’avvio di stagione di Leon Sipos, centravanti croato classe 2000 che nelle recentissime partite ha incontrato delle difficoltà. Se nel post-gara con la Fidelis Andria ha ricevuto talmente tanti elogi da essere paragonato addirittura a grandi attaccanti come Edin Dzeko – tanto per fare un esempio – nelle successive apparizioni Sipos non è mai riuscito ad incidere negli ultimi metri. A partire da un gol clamorosamente divorato a Pagani sullo 0-0, passando per le prestazioni incolori al cospetto di Catanzaro (Coppa Italia Serie C) e Bari.

Il ragazzo è giovane, alla sua prima esperienza nel calcio italiano e necessita di tempo per proseguire il processo di maturazione. Con i giovani bisogna armarsi di pazienza, capendo anche quando è il momento di affidarsi alle performance di un ragazzo piuttosto che un altro. Lunedì sera, in vista del match fissato allo stadio “Ceravolo”, potrebbe scattare l’ora dell’esordio da titolare in questo campionato per Luca Moro. Il centravanti veneto di proprietà del Padova, autore del suo primo gol tra i professionisti contro la corazzata Bari, potrebbe prendere il posto di Sipos giocando dal 1′. Saranno importanti i prossimi giorni di allenamento a Torre del Grifo per capire anche chi, tra i due, darà le risposte più convincenti sotto gli occhi di mister Baldini.

