STATISTICHE: Russini interrompe un digiuno lungo sei mesi

31 marzo 2021. Sei mesi fa l’esterno offensivo Simone Russini mise a segno il suo ultimo gol in competizioni ufficiali, prima di entrare nel tabellino dei marcatori con la maglia del Catania. Allora militava tra le fila del Cesena, che piegò le resistenze del Gubbio allo stadio “Dino Manuzzi” con il punteggio di 2-1 nel gruppo B di Serie C. Russini siglò la rete decisiva ai fini della vittoria. Il gol di Catanzaro rappresenta il numero 13 per lui tra i professionisti, il secondo in assoluto nel girone C dopo quello realizzato in un Paganese 4-0 Ischia risalente al 2015 (Lega Pro).

