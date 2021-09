CATANIA – TURRIS: precedenti, otto incroci in Sicilia tra le due squadre

Quattro affermazioni casalinghe sui corallini

La scorsa stagione il Catania ha ritrovato sul proprio cammino la Turris ventidue anni dopo l’ultimo confronto giocato in Sicilia. Era il 20 settembre 1998 (terza domenica di campionato) quando la squadra all’epoca allenata da Piero Cucchi incamerò i primi tre punti di quella fantastica cavalcata culminata con il ritorno in Serie C1. La formazione corallina fu regolata con il più classico dei 2-0. Al vantaggio siglato al 71′ da Ciccio Passiatore su calcio di rigore replicò tre minuti più tardi Roberto Manca con un tap-in vincente sotto rete che mise a sicuro il risultato.

Nel complesso sono otto gli incroci tra Catania e Turris nella nostra regione, concentrati tra gli anni Settanta e fine anni Novanta in Serie C, per poi arrivare al pari a reti bianche dello scorso anno dove si giocò a Lentini, regalando poche emozioni. Di rilevanza storica lo 0-0 maturato nella semifinale d’andata dei Play-off di Serie C2 1996-97, risultato che pregiudicò il cammino rossazzurro nell’attesa appendice finale di stagione. I corallini ebbero poi la meglio nella gara di ritorno giocata al “Partenio” di Avellino l’8 giugno 1997, vincendo con un gol di scarto e condannando gli etnei a restare nell’inferno della C2.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 4

Pareggi: 4

Vittorie Turris: 0

Gol Catania: 11

Gol Turris: 3

Differenza reti: +8

Serie C 1974-75 Catania 2-1 Turris

Serie C 1977-78 Catania 3-0 Turris

Serie C1 1978-79 Catania 1-1 Turris

Serie C1 1979-80 Catania 2-0 Turris

Serie C2 1996-97 Catania 1-1 Turris

Play-off Serie C2 1996-97 Catania 0-0 Turris

Serie C2 1998-99 Catania 2-0 Turris

Serie C 2020-21 Catania 0-0 Turris

