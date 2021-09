VERSO CATANIA-TURRIS: situazione infermeria da valutare in casa rossazzurra

Giovedì il Catania sarà di nuovo in campo per affrontare la Turris allo stadio “Angelo Massimino”. Pochi giorni a disposizione per recuperare le energie e preparare il match. Da valutare la situazione legata alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Il centrocampista Jean Freddi Greco è uscito in barella dal campo e si sottoporrà ad ulteriori esami dopo essere stato dimesso dall’ospedale, l’attaccante Tommaso Ceccarelli accusa un problema muscolare che lo ha escluso dalla lista dei convocati per la trasferta di Catanzaro e resta in forse. Il portiere Giuseppe Stancampiano, invece, aveva riportato un problemino nella rifinitura che ha suggerito al tecnico Francesco Baldini di affidare la porta ad Andrea Sala, autore di una buona prestazione al “Ceravolo”. Claiton, infine, continua a lavorare regolarmente con il gruppo e potrà pian pianino allinearsi alla condizione generale della squadra.

