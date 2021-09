VERSO CATANIA-TURRIS: torna Rosaia in mezzo al campo?

Con la quasi sicura assenza di Greco, sembrano esserci pochi dubbi sull’utilizzo di Rosaia dal 1′ giovedì pomeriggio nel confronto del Catania con la Turris. Il calciatore di Massa ha avuto un impatto positivo lunedì a Catanzaro, scalpita per tornare in campo da titolare. Alternative Izco e Biondi. Mister Francesco Baldini valuta con attenzione ogni possibile scelta. Per il resto dovrebbero essere riconfermati Maldonado e Provenzano. Ci si attende sempre di più in particolare dal centrocampista ecuadoregno, chiamato a dirigere le operazioni in cabina di regia e che non ha ancora pienamente convinto in questo avvio di stagione.

