VERSO CATANZARO-CATANIA: alla scoperta delle aquile calabresi

Dopo l’amara sconfitta di Pagani, il Catania proverà a rialzarsi mercoledì pomeriggio quando, alle ore 17:30, affronterà il Catanzaro di mister Calabro al “Ceravolo”. La gara contro i giallorossi, valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C, sarà una sfida ad eliminazione diretta, pertanto in caso di parità nei 90’ regolamentari si procederà con supplementari e rigori, e metterà in palio l’accesso agli Ottavi di finale. La trasferta in terra calabrese sarà la più complicata di questa prima parte di stagione, con il Catania che dovrà compiere un’impresa se vorrà estromettere dalla competizione una delle squadre meglio attrezzate dell’intera Serie C.

Il club giallorosso, fondato nel 1929 (ma rifondato prima nel 2006 e poi nel 2011), spera di raggiungere i fasti di un tempo dove può vantare sette partecipazioni al campionato di Serie A (raggiungendo rispettivamente un 8º e 7º posto durante le stagioni 80/81 ed 81/82), il raggiungimento di una finale di Coppa Italia (65/66) e la vittoria della Coppa Delle Alpi insieme ad altre otto squadre italiane (tra le quali il Catania). Per raggiungere dei traguardi così importanti il team del presidente Noto, dopo un 3º e 2º posto (rispettivamente nel 18/19 e 20/21), non ha badato a spese per la stagione 2021/22, allestendo un organico di grande spessore che battaglierà fino alla fine per il ritorno in cadetteria (che manca da 15 anni).

Nonostante l’addio di giocatori importanti (Di Gennaro, Contessa, Di Massimo, Casoli e Corapi), molti dei pezzi pregiati sono rimasti in Calabria (su tutti Carlini, Martinelli, Verna, Porcino e Scognamillo) ai quali vanno sommati i tanti rinforzi in grado di fare la differenza: gli ex Catania Nana Welbeck e Bombagi, Rolando, Vandeputte, Vazquez, Cinelli e Cianci. Inoltre è stato reintegrato Curiale, altro ex rossazzurro. Sebbene la squadra giallorossa sia una delle più accreditate per la promozione in B, questo inizio di stagione non è incominciato nel migliore dei modi con appena 5 punti raccolti nelle prime tre giornate frutto di una vittoria e due pareggi. Mister Calabro proporrà il consueto 3-5-2, provando a scardinare la difesa rossazzurra anche attraverso le numerose individualità di spessore di cui dispone.

