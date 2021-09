SERIE C (Video): i più bei gol della quarta giornata. C’è anche la rete dell’ex Catania Sarao

Eleven Sports, piattaforma ufficiale della Lega Pro, mette a disposizione il filmato contenente i più bei gol della quarta giornata recentemente disputata in Serie C.

Due delle reti sono state siglate nel girone C, portano la firma di Carmine Setola (Picerno) e Giovanni Di Noia (Fidelis Andria). Nella speciale Top 10 c’è spazio anche per il gran gol messo a segno dall’ex attaccante del Catania Manuel Sarao, protagonista nella vittoria del Gubbio ai danni della quotata Virtus Entella in Umbria e autore del primo centro in maglia rossoblu.

