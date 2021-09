VERSO PAGANESE-CATANIA: sabato parla Baldini. Gara da ex per lo squalificato Pantanelli e Schiavi

Consuete dichiarazioni pre-gara di mister Francesco Baldini, alla vigilia di Paganese-Catania. Sabato pomeriggio saranno pubblicate le parole del tecnico rossazzurro che concentrerà le attenzioni sullo stato di forma della squadra successivamente alla vittoriosa prestazione di sabato scorso contro la Fidelis Andria, in vista di una gara importante per gli etnei alla ricerca di continuità.

Sfida da ex per l’attuale preparatore dei portieri Armando Pantanelli – squalificato nei giorni scorsi dal Giudice Sportivo – e per l’esperto difensore Raffaele Schiavi che, conclusa l’esperienza al Cosenza, dopo oltre 300 presenze in Serie B ha deciso di scendere di categoria accettando la proposta della Paganese. In rossazzurro Schiavi ha disputato 16 partite nel 2015 realizzando tre gol. Pantanelli, invece, difese i pali della Paganese tra il 2008 ed il 2010 in Lega Pro: salvezza ottenuta senza passare dai Play Off al primo anno con mister Eziolino Capuano in panchina, retrocessione sul campo nella successiva stagione ma gli azzurrostellati furono ripescati.

