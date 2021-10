AVELLINO: i giocatori a segno contro il Catania, Kanoute e Plescia più spesso in gol

Ben sette calciatori che compongono la rosa dell’Avellino hanno trovato finora la via della rete contro il Catania. A cominciare dal centrocampista Alberto De Francesco, autore dell’unico gol della Reggina nel ko per 3-1 maturato al “Massimino” il 29 gennaio 2017. Giuseppe Carriero, ex di turno, trafisse la porta difesa da Furlan nel 2019 a Monopoli, contribuendo al 4-2 finale in favore dei pugliesi. Santo D’Angelo trasformò, invece, il rigore del momentaneo 2-1 in Catania-Avellino del 21 marzo scorso, gara poi conclusa 3-1. Spicca, la realizzazione del palermitano Antonio Di Gaudio nel 2014 in Serie B, quando militava tra le fila del Carpi, vittorioso per 0-2 in Sicilia.

L’attaccante Mamadou Kanoute è andato a segno tre volte: nella stagione 2015/16 vestendo la maglia dell’Ischia (2-0), stesso risultato ma in trasferta da giocatore del Catanzaro nel campionato di Serie C 2018/19 e, il 9 novembre 2020, portando momentaneamente in vantaggio un Palermo martoriato dal Covid nel derby finito 1-1 al “Barbera”. Riccardo Maniero, altro ex dell’incontro, accorciò le distanze per l’Avellino in Campania (vinse il Catania 1-2) lo scorso anno. Chiudiamo con il palermitano Vincenzo Plescia, due volte in gol sia all’andata che al ritorno nella passata stagione con la Vibonese (vittoria Catania per 2-1 e 1-1 a Vibo Valentia).

