CALCIO CATANIA: “Maltempo, vicini ai feriti ed alle persone danneggiate nelle ultime ore”

“Ci sono momenti in cui un sempre prezioso “Forza Catania” vale ancora di più, perché incoraggia tutta la città. Siamo vicini ai feriti ed a tutte le persone costrette a fare i conti con i danni subiti in queste ore”. Scrive così, sui social, la società rossazzurra in merito al forte maltempo che ha colpito nelle ultime ore la città di Catania, riportando anche la seguente nota diffusa dal Comune: “Un forte “tornado” seguito da pioggia e grandine, si è abbattuto prima delle 15,30, nel centro storico di Catania, causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Segnalata la presenza di feriti. Diversi gli alberi sradicati. Diversi lampioni sono caduti. Circonvallazione in tilt per diversi alberi caduti sul selciato. Il fenomeno atmosferico, seppure in attenuazione, è ancora in corso. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza”.

