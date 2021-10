CALDORE (Juve Stabia): “Catania trasferta complicata, cercheremo di non perdere…”

Il difensore della Juve Stabia Marco Caldore dopo il pareggio casalingo maturato contro il Palermo in uno dei posticipi della 7/a giornata del girone C di Serie C: “Sto giocando al centro della difesa con Tonucci, mi trovo molto bene anche con la difesa a quattro. Ci è mancata quel pizzico di cattiveria in zona gol. Abbiamo lottato fino alla fine e creduto di potere vincere sprecando anche una grande occasione al 90′. Dal Palermo al Catania? Altra gara importante e complicata però noi cercheremo sempre di essere compatti e di non perdere. Poi se la vinciamo, come speriamo, ben venga”.

