CARBONI: “Girone C equilibrato, Juve Stabia ha perso contro un Catania alla portata”

Ai microfoni di Passione Gialloblu, l’ex allenatore della Juve Stabia Guido Carboni dice la sua relativamente al livello del girone C di Serie C soffermandosi brevemente anche sul primo stop delle Vespe in campionato, domenica scorsa a Catania: “Quest’anno credo che sia un campionato più livellato. Negli ultimi anni abbiamo assistito subito a delle fughe imperiose, vedi Ternana e prima ancora Reggina. Quest’anno il Bari sta facendo bene, ha preso il passo della squadra importante. Le altre grandi stanno un pò faticando. E’ un girone estremamente equilibrato dove comunque ogni gara nasconde delle insidie. E’ normale che si possano trovare delle difficoltà la domenica. Ma bisogna avere un attimo di pazienza anche nel dare giudizi. Ci sono anche squadre che possono partire forte e avere una flessione più avanti, la Juve Stabia veniva da una serie di risultati positivi ed ha registrato uno stop su un campo non facile ma comunque alla portata, perchè in questa stagione il Catania è un pochino meno atrrezzato rispetto ad altre squadre che militano in questa categoria”.

