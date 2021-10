CATANIA: adesso il Monterosi per un confronto storicamente inedito

Dopo avere centrato il quarto risultato utile consecutivo, il Catania ha ripreso immediatamente gli allenamenti per preparare la trasferta di Viterbo. Avversario il Monterosi Tuscia domenica pomeriggio, in quello che sarà un confronto assolutamente inedito. Mai le due squadre, infatti, si sono affrontate in precedenza. Il club laziale, che ha visto interrompersi a sei la striscia di risultati utili consecutivi, è stato fondato nel 2004 e non aveva mai disputato un campionato tra i professionisti. Quest’anno ha ottenuto la sua prima storica vittoria nel calcio professionistico contro l’Avellino. Il Monterosi ha utilizzato, sin dagli inizi, lo stadio “Marcello Martoni” di Monterosi per i suoi incontri casalinghi. A seguito dell’approdo in Serie C, però, la società ha scelto lo stadio “Enrico Rocchi” per disputare le gare interne.

