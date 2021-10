CATANIA: da Baldini a Russotto, le reazioni social dopo la gara con l’Avellino

Le reazioni social della squadra rossazzurra dopo il pareggio casalingo maturato contro l’Avellino, nel contesto di una partita ben interpretata dagli etnei e che ha visto il Catania sfiorare la vittoria.

“UN POPOLO e la sua squadra”, questo il messaggio di Mister Francesco Baldini che sottolinea come giocatori e tifosi siano uniti indissolubilmente. Concetto rimarcato da uno dei giocatori più in forma del momento in casa Catania, il centrocampista Giacomo Rosaia: “..i Successi sul Campo, sotto i Riflettori, si Costruiscono al Buio…nelle Mattine in cui Nessuno ti sta Guardando e nelle Sere in cui Nessuno ti sta Spronando ad andare Avanti..” Noi e Voi!“. Idem l’attaccante romano Andrea Russotto (“Più difficile è la vittoria…più grande è la felicità nel vincere…grazie Catania….noi e voi….”) e altri calciatori come Simone Russini, Luis Maldonado e Jean Freddi Greco. Il difensore argentino Juan Cruz Monteagudo, invece, parla di “serata incredibile con i tifosi, purtroppo non siamo riusciti a regalare loro una vittoria. Continuiamo a lavorare e migliorare!!”. La squadra riparte dall’entusiasmo della sua gente, nell’attesa che la società dia risposte credibili.

