TOP 11: presente come al solito Moro. Spazio anche all’ex rossazzurro Welbeck e Silvestri

La redazione di tuttoc.com ha stilato la consueta Top 11 del girone C di Serie C. In relazione alla decima giornata, spazio per l’attaccante del Catania Luca Moro, ma non è una novità. “Ormai presenza fissa nella nostra Top 11 – si legge – sta trascinando i rossoazzurri in ogni gara. Un altro gol, e ora sono ben otto in nove gare, tant’è che ormai la B ha i riflettori su di lui”. Tra i migliori figura anche l’ex centrocampista rossazzurro Nana Welbeck, ora in forza al Catanzaro: “L’uomo in più dei giallorossi perché sembra veramente ovunque, in mezzo al campo e non solo. Recupera tantissimi palloni ed è sempre efficace nel far ripartire l’azione”. E’ stato inserito nella Top 11, inoltre, il difensore palermitano dell’Avellino Luigi Silvestri che “salva capra e cavoli con un gol che consente a mister Braglia di restare ancora sulla panchina biancoverde e alla squadra di tornare da Catania con un buon punto che muove la classifica”.

