SERIE C: saltano le panchine di Juve Stabia (di nuovo) e Potenza

Nuovi cambi sulle panchine del girone C di Serie C. I risultati stentano ad arrivare e, come al solito, a pagare sono gli allenatori. A Potenza non è andata giù alla società la seconda sconfitta consecutiva che determina l’attuale penultimo posto della squadra lucana, ferma a quota 7 punti in classifica. Ne fa le spese il tecnico Fabio Gallo, rimpiazzato dall’ex Virtus Francavilla Bruno Trocini, dopo che quest’ultimo era stato vicino alla Fidelis Andria. Reduce dall’esonero di Walter Novellino, la Juve Stabia effettua un nuovo cambio sostituendo Eduardo Imbimbo (precedentemente vice di Novellino) con Stefano Sottili.

