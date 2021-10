CATANIA-JUVE STABIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania allo stadio “Angelo Massimino” contro la Juve Stabia, valevole per l’ottava giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.40 e 2.50; la “X” tra 2.93 e 3.05; il “2” intorno a 2.74 e 2.86. Gara sostanzialmente da tripla e pronostico molto incerto, con il Catania però leggermente favorito potendo sfruttare il vantaggio di giocare tra le mure amiche contro un avversario ancora imbattuto in questo campionato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***