VERSO CATANIA-JUVE STABIA: alla scoperta delle “Vespe”

La Juve Stabia sarà il prossimo avversario del Catania in ordine temporale. Le “Vespe” saranno ospiti degli etnei domenica prossima al “Massimino”. Per la squadra di Castellammare di Stabia sarà l’undicesimo confronto in Sicilia al cospetto dei rossazzurri. Il computo dei precedenti incroci nell’Isola tra le due compagini è favorevole al Catania, vincente in ben sette occasioni di cui l’ultima la scorsa stagione.

Formazione rinnovata sia dal lato tecnico che tattico quella affidata a mister Walter Novellino, già protagonista negli anni ’70-’80 con le maglie di Perugia, Milan, Ascoli e Catania (squadra in cui ha chiuso la carriera nel 1987) e allenatore di lungo corso alla guida di Perugia, Gualdo, Ravenna, Venezia, Napoli, Piacenza, Sampdoria, Torino, Reggina, Livorno, Modena, Palermo, Avellino e Catania. Vanta uno scudetto vinto da giocatore con il Milan nella stagione 1978-79 e cinque promozioni da tecnico (di cui quattro dalla Serie B alla Serie A a cavallo tra gli anni ’90 e ’00).

Il mercato estivo ha portato in dote il portiere Sarri, i rocciosi difensori Cinaglia e Tonucci (di ritorno dal prestito al Catania), i centrocampisti Davì (altro ritorno) Altobelli e Schiavi e tre attaccanti di assoluto valore come Evacuo, Eusepi e Panico. In questo primo scorcio di stagione Novellino ha utilizzato come moduli di riferimento il 4-2-3-1 e il 3-5-2, sistema di gioco quest’ultimo varato nelle uscite più recenti con Latina e Palermo. Al pari di Bari e Catanzaro le “Vespe” sono ancora imbattute in questo torneo, avendo vinto due volte in trasferta (a Vibo Valentia e Latina) pareggiando i restanti incontri. In evidenza sul piano realizzativo Evacuo e Bentivegna con due reti a testa e l’italo-argentino Schiavi autore di tre assist vincenti per i compagni di squadra.

