“CATANIA RIALZATI”: Turris, quando la solidarietà arriva dai calciatori in campo

Bel gesto di solidarietà proveniente dai giocatori della Turris. All’ingresso in campo di Turris-Juve Stabia, derby vinto dai padroni di casa per 2-1, i calciatori corallini hanno indossato una maglietta recante la scritta “Catania rialzati” in segno di vicinanza alla città etnea duramente colpita dall’emergenza maltempo. Lo ha evidenziato la stessa società campana attraverso i propri canali social con una foto che ritrae la squadra di mister Bruno Caneo sul rettangolo verde dello stadio “Amerigo Liguori”. In questi giorni anche i tifosi del club di Torre del Greco hanno rivolto un pensiero a Catania, come tanti altri in Italia e non solo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***