CLAITON: secondo gol con la maglia del Catania

29 gol fatti su un totale di oltre 300 presenze nel calcio professionistico per Dos Santos Claiton. L’esperto difensore brasiliano è tornato in campo da qualche partita, trovando per la seconda volta la via della rete con la maglia del Catania. Precedentemente era entrato nel tabellino la scorsa stagione, all’esordio in campionato contro la Paganese, siglando la rete del definitivo 1-1 al “Massimino”. Stavolta però ha avuto un sapore diverso segnare tra le mura amiche, potendo gioire con i tifosi al seguito. La corsa sotto la Curva Nord di Claiton e l’abbraccio dei compagni rappresenta la fotografia del momento del Catania: una squadra che fa i conti con la crisi societaria avendo però un gruppo unito e una tifoseria che esprime pieno sostegno e vicinanza ai calciatori.

