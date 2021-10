SERIE C: ecco le gare dell’undicesima giornata. Insidia Francavilla per il Bari, siciliane impegnate in trasferta

Domenica 24 ottobre, squadre del girone C di Serie C in campo per l’undicesima giornata. Riportiamo di seguitoe le partite in programma.

Avellino alla disperata ricerca della vittoria nel derby con la Paganese per rilanciare le proprie ambizioni. Il neo promosso Campobasso, all’assalto delle zone alte della classifica, ospita il Picerno, a sua volta reduce dal ritrovato successo contro il Monterosi Tuscia. Laziali che, invece, se la vedranno con il Catania dopo avere interrotto la striscia di sei risultati utili consecutivi. Il Catanzaro insegue la quinta vittoria di fila, al “Ceravolo” affronterà il Monopoli attualmente terzo classificato.

Turris in cerca di riscatto sul campo del fanalino di coda Andria. Derby d’alta classifica tra Foggia e Taranto. Esordio del tecnico Sottili sulla panchina della Juve Stabia al cospetto dell’ACR Messina. Anche il Potenza riparte da un nuovo allenatore, Trocini, a caccia di punti salvezza contro il Latina. La Vibonese attraversa un periodo di forma positivo e proverà a fermare il Palermo. Virtus Francavilla, infine, pronta a vendere cara la pelle sfidando il Bari alla “Nuovarredo Arena”.

24.10. 14:30 Avellino – Paganese

24.10. 14:30 Campobasso – Picerno

24.10. 14:30 Catanzaro – Monopoli

24.10. 14:30 Fidelis Andria – Turris

24.10. 14:30 Foggia – Taranto

24.10. 14:30 Juve Stabia – ACR Messina

24.10. 14:30 Monterosi Tuscia – Catania

24.10. 14:30 Potenza – Latina

24.10. 14:30 Vibonese – Palermo

24.10. 17:30 Virtus Francavilla – Bari

