CLAITON: “Tifosi, dateci una mano. Domenica con Evacuo duello da quota 100…”

Tornato in campo dopo vari mesi di stop, il difensore brasiliano Claiton riparte con entusiasmo e pensa già al confronto di domenica con la Juve Stabia: “Ero partito benissimo in ritiro – spiega a La Gazzetta dello Sport – poi ho accusato un infortunio al ginocchio e la frattura della costola. Sono rientrato la settimana scorsa e sono stato schierato titolare col Picerno. C’era la sofferenza fisica, ma anche la voglia di dare il mio aiuto al gruppo. L’anno passato ho sempre giocato a porte chiuse, non ho mai vissuto un match in campo col tifo a sostegno. Ho giocato contro il Catania e ricordo la spinta che la tifoseria dava. Domenica ci servirà una mano. Domenica la sfida con Evacuo (attaccante 39enne della Juve Stabia)? I quasi quarantenni stanno andando bene, è un girone in cui serve anche l’esperienza. Sarà un duello quasi da quota 100. Evacuo ha esperienza sotto porta, dovremo tenerlo più lontano dall’aera perché ti colpisce in qualsiasi momento. I tanti ‘vecchietti’ presenti nel Girone C? Cito a memoria Castaldo della Paganese, che ha una vitalità incredibile, così come Jefferson del Latina, per non parlare del mio amico Reginaldo ora al Picerno. Abbiamo tutti entusiasmo e si nota”.

