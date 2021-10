CALCIO IN PROVINCIA: Giarre, la crisi continua. Paternò, pari con rammarico. Biancavilla piegato dal gol dell’ex

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nel campionato di Serie D.

Quarta sconfitta di fila per il Giarre, ancora una volta di misura. Stavolta è il Lamezia Terme a fare bottino pieno, imponendosi in trasferta grazie al gol di Maimone (19′) con la complicità del portiere Quartarone. Momento difficile per i giarresi neo promossi, in piena crisi. Risultato di 0-1 anche per il Biancavilla, che disputa con il giusto piglio il primo tempo ma perde brillantezza nel corso della ripresa. Al 67′ la Gelbison ottiene il gol che vale la conquista dei tre punti grazie a Khoris, ex di turno. Seconda sconfitta in tre giorni per gli etnei guidati da Ciccio Cozza.

Prosegue invece la striscia positiva del Paternò, che pareggia fuori casa al cospetto del Santa Maria Cilento. C’è, tuttavia, rammarico perchè i paternesi avrebbero potuto vincere. Al 28′ Basualdo porta in vantaggio il Paternò, che viene raggiunto ad inizio ripresa su rigore trasformato da Maggio (54′). Tante occasioni sprecate per i ragazzi di mister Torrisi. Il D.S. Vittorio Strianese, a fine gara, ha parlato senza mezzi termini di “partita a senso unico”, aggiungendo che dopo l’intervallo “abbiamo giocato solo noi” tra salvataggi sulla linea, chance nitide per andare a segno e la traversa colpita da Dama. Grande prestazione, comunque, su un campo ostico.

