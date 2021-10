EUSEPI (Juve Stabia): “Non abbiamo demeritato, sfortunati sul terzo gol. Potevamo farla nostra…”

Autore di una doppietta inutile ai fini del risultato, l’attaccante della Juve Stabia Umberto Eusepi commenta così la sconfitta di Catania:

“Siamo partiti con l’handicap di due gol che ci hanno un pò tranciato le gambe, poi da grande squadra quale siamo abbiamo reagito trovando il 2-1 e, nel giro di 5 minuti, il 2-2 riaprendo la gara. Nella ripresa poteva succedere qualsiasi cosa, non credo che abbiamo demeritato perchè era una partita molto aperta. Poi sul 3-2 è finita perchè si è giocato poco, gioco spezzettato, meno lucidità e non siamo riusciti a raddrizzarla per la terza volta. Siamo sicuri che daremo comunque tante gioie ai tifosi e alla squadra. Eravamo in controllo del match, abbiamo preso un cross banale deviato e l’attaccante loro l’ha girata in porta, con un’altra deviazione, siglando il 3-2 in modo un pò sfortunato per noi”

“Partita decisa da questi episodi ma la prestazione c’è stata, la Juve Stabia è rimasta unita fino all’ultimo e cercheremo di dare battaglia ogni domenica. Ripartiamo dagli errori commessi e dagli aspetti in cui c’è da migliorare in fretta. La sconfitta non dovrebbe mai arrivare ma in uno stadio importante e contro una squadra forte ci prendiamo questi tre schiaffi e torniamo a casa ma sappiamo la nostra forza qual è, non era facile e non è da tutti avere la capacità di raddrizzare questa gara come abbiamo fatto. La gioia è tanta a livello personale per il ritorno al gol perchè avevo iniziato la stagione in modo sfortunato, ma c’è anche tanta rabbia perchè potevamo fare nostra la partita, a volte ti va bene e a volte ti va male. Oggi è andata così”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***