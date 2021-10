NOVELLINO (all. Juve Stabia): “Non so se il ko è meritato. Tanta amarezza, ci sono rimasto male anch’io…”

L’allenatore della Juve Stabia Walter Novellino analizza in questi termini la sconfitta della sua squadra a Catania:

“Gli errori ci sono durante una partita, abbiamo iniziato un pò così ma poi la squadra si è ripresa anche bene, nel momento migliore nostro è arrivato il terzo gol. E’ chiaro che bisogna un attimino rivedere alcune cose, ma al di là di questo non ho niente da rimproverare alla squadra. C’è una prestazione non ottimale e non riusciamo a sfruttare i calci piazzati in maniera adeguata. Dobbiamo migliorare. Il risultato finale premia il Catania che è stato un pò più fortunato di noi. Stavolta ho proposto la difesa a quattro, ma è una soluzione spesso adottata nella mia carriera. Mi assumo le responsabilità della sconfitta”

“C’è tantissima amarezza, mi dispiace per i tifosi veramente di cuore. Ci sono rimasto male anch’io. Sono convinto però che questa squadra può fare grandi cose e lo abbiamo dimostrato nel palleggio, nelle giocate e nel recuperare una partita difficile. Non è facile per me perdere, noi siamo abituati a fare un calcio importante. E’ ovvio che qualcosa non ha funzionato nel modo giusto ma non mi sento di colpevolizzare nessuno, ripeto. E’ una sconfitta amara per tutti noi e non so se l’abbiamo meritata, comunque il ritorno al gol di Eusepi è stato importantissimo”.

