EX ROSSAZZURRI – Biagianti: “Catania, felice di essere tornato allo stadio”

Ritorno allo stadio “Angelo Massimino” per l’ex capitano rossazzurro Marco Biagianti, che ha deciso di seguire Catania-Avellino direttamente dalla Curva Nord. Queste le sue parole sui social: “INSIEME è una parola bellissima. Felice di tornare allo stadio, entrare per la prima volta in curva ed avere una visione completamente diversa, ma altrettanto emozionante. In questo momento difficile sentivo il bisogno di esserci, di stare accanto a questi colori ed in mezzo alla gente che ama e tifa nostante tutto. Sono tornato anche per sostenere i ragazzi che stanno onorando al meglio la maglia senza prendere stipendi. Forza Catania Sempre!”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***