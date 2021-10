EX ROSSAZZURRI: Di Cecco, già conclusa l’avventura alla Fidelis Andria

“Abbiamo analizzato per bene la partita di Catania per capire dove si è sbagliato. I ragazzi hanno compreso che in questa categoria al minimo errore ti bastonano, ma non si sono abbattuti ed ho visto in settimana voglia immediata di reagire da parte della squadra”. Aveva commentato così, il mese scorso, la sconfitta per 2-0 riportata contro il Catania l’ex centrocampista rossazzurro Domenico Di Cecco (nella foto con il difensore Dario Bergamelli, ha vissuto ai piedi dell’Etna la stagione 2016/17 totalizzando 19 presenze). Quest’anno ha appeso le scarpette al chiodo ed è ripartito dall’incarico di allenatore in seconda alla Fidelis Andria, ma negli ultimi giorni per Di Cecco si è già consumato l’addio ai pugliesi. La società ha infatti comunicato l’esonero suo, del preparatore dei portieri Gianmario Petrelli e del tecnico Luigi Panarelli, sostituito con Ciro Ginestra. Fatale il penultimo posto in classifica attuale con appena 5 punti raccolti in 8 partite.

