GIOVANILI CATANIA: Under 15 e Under 17, doppio ko esterno

Dopo il convincente esordio in campionato, alla seconda giornata del girone F sia l’Under 15 che l’Under 17 Serie C del Catania conoscono il gusto amaro della sconfitta. L’Under 15 allenata da Gaetano Bellia perde malamente in trasferta contro il Monopoli: il 5-2 porta la firma di Silvestri (doppietta), Collocolo, Marchitelli e De Giglio; ai rossazzurri non basta la doppietta di Pisasale per raccogliere punti. La formazione Under guidata da Vincenzo D’Ignoti, invece, cade in Puglia con il risultato di 2-0 per effetto delle reti siglate da Totaro e Lantano.

