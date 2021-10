INFERMERIA: da valutare le condizioni di Pinto e Piccolo

Due giocatori che hanno più volte fatto i conti con problemi di natura fisica. Un trend che prosegue. Il terzino rossazzurro, infatti, stava lavorando per acquisire la migliore condizione possibile ma domenica, nel corso del primo tempo di Catania-Juve Stabia, è dovuto uscire dal rettangolo di gioco in barella (nella foto, ndr). Piccolo, invece, è stato sostituito ad inizio ripresa e anche in questo caso a seguito di un infortunio la cui entità è da valutare. I giorni che porteranno alla sfida di Francavilla Fontana contro la Virtus daranno qualche indicazione in più e consentiranno anche a Claiton, Ceccarelli e Zanchi di recuperare al meglio. Attese novità, inoltre, sul fronte Stancampiano con il portiere non convocato neanche in occasione del confronto con la Juve Stabia. Sala, invece, in un paio di circostanze ha messo in allarme mister Baldini dopo alcuni scontri di gioco domenica che gli hanno suggerito di fare sostenere le operazioni di riscaldamento a Borriello, poi rimasto in panchina. Non sembra essere in dubbio, comunque, la disponibilità di Sala.

