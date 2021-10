LA SICILIA: Assemblea dei soci, può cambiare lo statuto. Più potere a Nicolosi?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Fissata per oggi l’ennesima assemblea dei soci Sigi. In programma, in particolare, l’esame e l’eventuale variazione dello statuto attribuendo a coloro che hanno immesso somme maggiori di denaro più potere decisionale. Naturalmente c’è anche il nodo stipendi da pagare dopo la messa in mora della squadra. C’è tempo, in questo senso, entro l’11 novembre. Scaduti i termini, se ancora non verranno pagati gli emolumenti i tesserati potranno fare richiesta al Collegio Arbitrale con la possibilità di svincolarsi d’autorità e sistemarsi altrove. Il 16 dicembre, invece, una terza inadempienza potrebbe causare l’esclusione del Catania dal campionato. In merito alla speranza che subentri un socio forte per rilanciare la società sul piano finanziario, occorre del tempo con voci di colloqui che continuano ma trattative che, finora, si sono sempre arenate. Potrebbe essere attribuito maggiore potere nelle scelte economiche e di programmazione a Gaetano Nicolosi e altri 2-3 soci. Da valutare anche la formazione del nuovo CdA e la questione Torre del Grifo da risolvere.

