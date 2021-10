NOVEMBRE ROSSAZZURRO: Foggia e Taranto sfide più affascinanti del mese

Con l’ufficializazione del rinvio della gara tra Catania e Vibonese, si conclude anzitempo un ottobre ampiamente positivo per i colori rossazzurri. La buona striscia di risultati ha di fatto proiettato momentaneamente il team di Francesco Baldini in piena zona playoff e lo stesso tecnico toscano spera che questa fase possa perdurare anche nel mese che verrà. Quello di Novembre infatti sarà infatti uno dei mesi più importanti, tra campo ed extracampo potranno effettivamente essere decise le sorti future del club.

Sotto il profilo meramente sportivo saranno quattro gli appuntamenti in programma (in attesa della data del recupero contro la Vibonese), incominciando dalla trasferta molisana al “Nuovo Romagnoli” contro una delle sorprese di questo campionato, il Campobasso, avversario Sabato 6. La settimana successiva toccherà invece all’ambizioso Foggia di Zeman sfidare l’Elefante al “Massimino”. Dopo altri sette giorni il Catania sarà atteso dal delicato confronto con il Taranto allo “Iacovone”, che si preannuncia sin d’ora incandescente e rievoca il dolce trionfo dei playoff 2001/02 con il duo Graziani-Pellegrino in panchina. Infine il 27 Novembre al vecchio “Cibali” arriverà il Potenza in quello che (a seconda dei possibili punti di penalizzazione) potrebbe assumere a tutti gli effetti i contorni di un vero e proprio scontro salvezza.

