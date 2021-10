LA SICILIA: “Catania, basta vittimismo. Lasciare il fondo classifica”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Catania, ora basta con il vittimismo. Si pensi a lasciare il fondo classifica”. Titola così il quotidiano locale, a commento della delicata situazione in cui versa il Catania. Sottolineando anche il fatto che bisogna accettare la realtà. “Alcuni errori arbitrali – si legge – non possono giustificare la serie negativa di risultati”. Si avverte la necessità “di conquistare una posizione dignitosa”, rivolgendo ancora una volta un appello alla Sigi affinchè “elabori un nuovo piano di rilancio”. I limiti ci sono “ma i giocatori vanno incoraggiati perchè in campo si prodigano e ci sono dei giovani di belle speranze”, aggiungendo che “mai come in questo momento bisogna sostenere un Catania su cui incombe il pericolo dell’indifferenza e neanche l’atteggiamento di vittimismo aiuta”. In merito agli arbitri, “il livello di preparazione è basso ma questo non può rappresentare un’attenuante e sorprendono alcune dichiarazioni di Pellegrino” perchè “lui sa bene che la crisi di risultati non può dipendere dagli arbitri”.

