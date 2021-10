LA SICILIA: due partite in 48 ore, lunedì stipendi pagati?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Due partite in 48 ore, oggi pomeriggio quella di Francavilla Fontana, lunedì quella delle spettanze che devono essere corrisposte. Si è aperto uno spiraglio, in tal senso, con l’azionista di maggioranza Gaetano Nicolosi che sembra aver predisposto (lui soprattutto) il pagamento degli stipendi entro la data stabilita. Sono 180mila euro ai tesserati, il totale di 510 deve servire a saldare scadenze importanti. Se così fosse il Catania eviterebbe una penalizzazione in classifica, oltre a quella che è in arrivo per i fatti di agosto, visto che gli stipendi di giugno furono pagati in ritardo, ma c’è qualche calciatore che nel frattempo era andato via e ancora aspetta segnali.

