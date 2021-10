LA SICILIA – Nicolosi: “Ricapitalizziamo tutti o continuo da solo…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Ricapitalizziamo tutti entro lunedì, nessuno escluso e salviamo il club oppure vadano via tutti i soci e continuo da solo. Mi auguro che prevalga il buonsenso”. Parole che sanno di ultimatum, rilasciate al quotidiano locale dal maggiore azionista Gaetano Nicolosi, che ieri ha incontrato i tifosi. Intanto bisogna salvare il salvabile pagando gli stipendi ai giocatori e rispettando altre scadenze fiscali per un ammontare complessivo di circa 500mila euro, onde evitare una penalizzazione in classifica che si andrebbe ad aggiungere a quella non ancora rimediata dopo il mancato pagamento degli stipendi entro il 2 agosto.

