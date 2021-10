CALCIO SICILIANO – Dall’Oglio (Palermo): “Ero veramente legato ai colori del Catania, poi ci sono stati tanti problemi. Parlai anche con Mascara…”

Ai microfoni di Trm, l’ex centrocampista del Catania Jacopo Dall’Oglio torna sulla decisione di lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia per dire sì al Palermo: “Mi trovo molto bene qui a Palermo, bellissima città. Ancora devo visitarla tuttta, ho poco tempo visto che ci alleniamo tutti i giorni. Io ero veramente legato ai colori del Catania, mi piaceva come società già ai tempi del Brescia, mi piaceva tutta la struttura che era importante. Credevo nel progetto. Poi ci sono stati tanti problemi ed è arrivata la chiamata del Palermo che è, come il Catania, una società molto importante, una delle più importanti in Sicilia e non potevo rifiutare la chiamata. Anche perchè conosco il mister, l’allenatore, siamo una bellissima squadra, siamo forti e possiamo giocarci le nostre carte. Sentivo Mascara che vestì la maglia del Palermo, gli chiesi della sua esperienza in rosanero. C’è un pò di astio tra Catania e Palermo ma questo è il nostro lavoro, siamo professionisti. Lui è un grandissimo giocatore, posso solo imparare da Mascara”.

