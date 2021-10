MERCATO: aumentano i rossazzurri con il contratto in scadenza al 2023

Se è vero che la stragrande maggioranza dei calciatori attualmente in forza al Catania ha un solo anno di contratto, va altrettanto detto che con la notizia del prolungamento annuale del vincolo di Giacomo Rosaia sale a sette il numero di rossazzurri sotto contratto fino a giugno 2023. A questi si aggiungerà con ogni probabilità in settimana anche il terzino Alessandro Albertini.

Questo l’aggiornamento della situazione contrattuale in casa etnea:

30 GIUGNO 2022

Luca Calapai

Andrea Zanchi

Alessandro Albertini (prossimo al rinnovo annuale)

Luis Maldonado

Claiton

Mariano Izco

Antonio Piccolo

Andrea Russotto

Giulio Frisenna

Paolo Ropolo

Kevin Biondi (titolo temporaneo)

Luca Moro (titolo temporaneo)

Jean Freddi Greco (titolo temporaneo)

Leon Sipos (titolo temporaneo con opzione per il riscatto)

Felipe Estrella (titolo temporaneo – tesseramento in forse)

Andrea Sala (opzione per il rinnovo)

Juan Cruz Monteagudo (opzione per il rinnovo)

Alessandro Provenzano (opzione per il rinnovo)

Gabriel Bianco (opzione per il rinnovo)

Luca Ercolani (opzione per il rinnovo)

30 GIUGNO 2023

Simone Pino

Giovanni Pinto

Tommaso Ceccarelli

Simone Russini

Giacomo Rosaia

Riccardo Cataldi

Giuseppe Stancampiano

