CURIOSITA’: Stancampiano e Greco tra i giocatori più impiegati in carriera da Baldini

Scorrendo l’elenco dei calciatori maggiormente impiegati in carriera da mister Francesco Baldini, notiamo come il portiere Giuseppe Stancampiano – attualmente indisponibile per infortunio – abbia totalizzato finora 62 presenze con Baldini in panchina ed è il secondo calciatore più utilizzato tra quelli avuti dal tecnico di Massa, alle spalle del centrocampista Christian Monacizzo (73 presenze).

Terzo gradino del podio per il difensore della Turris Filippo Lorenzini, che proprio quest’anno il Catania ha corteggiato non riuscendo a convincere i corallini a cederlo. Un altro ex obiettivo di mercato del Catania e pupillo di Baldini, Marco Firenze (ora in forza alla Paganese), è presente in questa speciale classifica anche il giovane centrocampista rossazzurro Jean Freddi Greco, che con Baldini al timone ha giocato 34 partite.

