MUTTI: “Sarebbe terribile perdere il Catania. I giocatori scendono in campo, giusto così”

L’esperto allenatore Bortolo Mutti, ex calciatore del Catania, intervenendo ai microfoni di tuttoc.com auspica che la società rossazzurra riesca a superare il momento di grave difficoltà: “Messa in mora? Onestamente è stata una sorpresa, visto il cambio di società e le situazioni pregresse. Pensavo ci fosse più stabilità. Dopo uno scorcio così limitato di campionato, che venga subito fuori una situazione del genere, significa che è grave. Perdere il Catania sarebbe terribile per la Sicilia calcistica e per questo sport in generale. Speriamo si trovi stabilità economica. Non ci sono stati interventi veri, controlli per frenare tempo fa certe situazioni. Intanto i giocatori scendono comunque in campo? Rientra nell’etica del calciatore, nella sua professionalità. È un campionato importante per la squadra, per i tifosi e per se stessi. Giusto salvaguardare i propri diritti, non bisogna essere presi in giro. Ma sotto l’aspetto professionale bisogna essere altrettanto seri”.

