MARCHISIO: “Catania, che gli aiuti possano arrivare presto”

Le immagini di una Catania in ginocchio stanno facendo il giro dell’Italia e del mondo. L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana Claudio Marchisio esprime il proprio pensiero sui social: “Sembra una delle scene in “The day after tomorrow” 😰 Immagini impressionanti, devastanti e purtroppo non saranno le ultime che vedremo qui nel nostro paese e nel nostro unico pianeta. Abbiamo tante responsabilità ! Che gli aiuti possano arrivare presto”.

