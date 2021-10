NOBILE (Virtus Francavilla): “Col Catania gara difficile, restiamo concentrati”

Ai microfoni del Quotidiano di Puglia, l’estremo difensore della Virtus Francavilla Tommaso Nobile è già proiettato al match di domenica col Catania: “L’unica cosa che ci siamo prefissati è di scendere in campo per dare il massimo in ogni partita. Noi una delle difese più forti del campionato? Fa enorme piacere, ma siamo ancora all’inizio e dobbiamo restare concentrati. Il Catania? Conosciamo il valore dei nostri avversari per cui sarà una gara difficile, come del resto ogni domenica. Di conseguenza, dobbiamo essere ancora più concentrati perchè veniamo da una sconfitta in cui avremmo potuto fare di più”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***