PALO (all. Picerno): “Catania, classifica bugiarda. Sarà una gara molto difficile, dovremo aggredirli subito”

Alla vigilia di Picerno-Catania, l’allenatore rossoblu Antonio Palo si sofferma sulla sfida in programma allo stadio “Donato Curcio”:

“Finalmente ritorniamo nel nostro campo, sarà una grande emozione essendo la prima partita tra i professionisti qui. Il nostro obiettivo è quello di mettercela tutta per cercare di regalare la vittoria al pubblico di Picerno. La squadra sta bene, stiamo provando a recuperare dopo venerdì perchè c’è stato un grande dispendio di energie ma anche il Catania ha due partite nelle gambe. Dobbiamo cercare di dare il meglio di noi stessi riscattando la sconfitta di Monopoli. Non è mai bello allenarsi dopo una sconfitta, però ci sta, fa parte del nostro percorso di crescita”

“Adesso dobbiamo accantonare il Monopoli e pensare al Catania, squadra con giocatori di categoria e importanti, società blasonata. Sarà una partita difficile, loro vengono dal ko con la Turris ma giocano un gran bel calcio, dovremo triplicare le nostre forze. La classifica del Catania è bugiarda perchè possiede calciatori di spessore ed un allenatore che fa giocare bene la squadra. Da adesso in poi tutte le partite sono difficili. Sarà guerra e battaglia con chiunque. Questo campionato si deve affrontare fino all’ultima giornata sempre con il coltello tra i denti e la giusta concentrazione cercando di fare meno errori possibili. Chi sbaglia meno, porta punti a casa in questa categoria”

“Dobbiamo sbagliare meno possibile, sarà una partita molto difficile e dovremo essere bravi ad affrontare il Catania cercando subito di aggredirlo perchè se gli permetti di giocare ci può mettere in seria difficoltà. Mi aspetto un grande calore da parte dei tifosi, come del resto hanno già fatto a Potenza. Sono certo che sarà una bolgia il nostro piccolo stadio, deve essere il dodicesimo uomo che ci deve portare quegli stimoli e quella forza in più per provare a portare a casa i tre punti o muovere la classifica perchè per noi è importantissimo fare ogni domenica un passettino verso il nostro unico obiettivo, la salvezza”.

