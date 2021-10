MULARONI: prende il posto di Baldini lunedì, ha già acquisito esperienza da allenatore in prima

Toccherà a Luciano Mularoni, attuale vice di Francesco Baldini, sostituire quest’ultimo a Picerno. Un turno di squalifica per Baldini, fermato dal Giudice Sportivo dopo avere protestato all’indirizzo dell’arbitro in occasione di Catania-Turris. Per Mularoni non sarà una novità dirigere le operazioni della prima squadra dalla panchina. Era già successo in altri contesti, precisamente a San Marino quando allenava le varie Domagnano, Juvenes/Dogana, Folgore, Virtus e La Fiorita più un’esperienza in Emilia-Romagna al Perticara. Per il resto Mularoni ha sempre lavorato come assistente di Baldini nelle giovanili del Bologna, al Sestri Levante, alla Lucchese ed al Trapani, prima dell’approdo sotto l’Etna.

