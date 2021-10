PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Parole di Baldini come macigni, basta sorrisetti per evitare di dire la verità. I muri di Torre del Grifo tremano…

Pensiero social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, in merito alle parole al vetriolo di mister Francesco Baldini all’indirizzo di Sigi, attuale proprietaria del club rossazzurro:

“Le parole di Baldini nel post gara sono dei macigni che squarciano il velo nero del silenzio e del mistico operato che avviene dentro le mura di Torre del Grifo. Non doveva parlarne lui, non solo almeno. Adesso è al chiaro da qualsiasi fraintendimento o melina lessicale per sviare domande scomode. Adesso non bastano più le battutine e i sorrisetti per evitare di dire la verità. Adesso il re è nudo. Le parole del mister sono dei chiodi di acciaio temprato ancora incandescente che inchiodano tutti, o quasi, i componenti Sigi alle loro responsabilità, alle loro mancanze e cosa mai pubblicizzata fino ad ora, ma evidente ai più, la assoluta mancanza di attaccamento, identità o semplice interesse di molti dei 24/25 soci. Ha regnato il menefreghismo più assoluto, il distacco più gelido che si potrebbe profondere verso ciò che andava coccolato, accudito, guarito e rimesso in sesto. Non si gestisce così un bene cittadino, non è così che si tratta uno scrigno di emozioni, passioni, gioie e dolori, non si gestisce così un simbolo di 75 anni di storia calcistica. Finché gli attacchi venivano da fuori, dribblavate in stile Garrincha le domande e le verità che vi si volevano tirare fuori a forza. Adesso no, è diverso. Adesso chi ha contezza piena di ciò che è la situazione, ha parlato. E viene da dentro. I muri di Torre del Grifo hanno tremato, si ipotizzano crepe. Mettete il Catania al riparo prima del crollo totale e non fatevi più vedere attorno al Catania. E vi dichiarate salvatori? A ca tagghiatila…”.

