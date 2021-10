SERIE B: Balata vuole dimezzare le retrocessioni in C, ma la Lega Pro non ci sta

Bozza di proposta di riforma che la Lega di Serie B ha accettato all’unanimità nei giorni scorsi da parte della FIGC. Un’ipotesi che prevede sia il mantenimento del numero attuale di club che quello delle promozioni verso la Serie A, a fronte, però, di una diversa formula per le retrocessioni. Dalle quattro odierne, infatti, secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com la Lega capitanata da Mauro Balata avrebbe detto sì (e sarebbe stato strano il contrario) al passaggio a due sole discese verso la Serie C. O meglio verso la C élite che nascerà nel prossimo futuro. La proposta in questione, però, non è stata ovviamente accolta con piacere da nessuno in Lega Pro, prime fra tutte dalle 60 società partecipanti che vedono ridotte del 50% le possibilità di salire di categoria e, al tempo stesso, non hanno visto arrivare dalle serie maggiori nessuna apertura alle richieste di una maggiore mutualità a sostegno del calcio di terza serie.

